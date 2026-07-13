Ormund Hightower si distingue come la vera sorpresa dell’episodio quattro di House of the Dragon 3. Il suo piano, che coinvolge Vecchia Città, modifica gli equilibri nella Danza dei Draghi. Nel frattempo, Rhaenyra e Daemon affrontano tensioni crescenti nel loro potere e nel rapporto tra di loro. La stagione ha ormai superato alcuni errori della precedente, portando nuove svolte nella narrazione.

Il piano del temibile Lord di Vecchia Città cambia gli equilibri della Danza dei Draghi, mentre Rhaenyra e Daemon affrontano nuove crepe nel loro potere e nel loro rapporto Arrivata a metà della sua corsa, House of the Dragon 3 ha ormai mostrato più di un antidoto agli errori commessi nella stagione precedente. Tra battaglie colossali e una nuova sovrana sempre più vicina al baratro della follia, il più potente è certamente Lord Ormund Hightower, protagonista assoluto dell'episodio Tumbleton. Ormund Hightower ruba la scena con un debutto memorabile Più che fare il suo ingresso nella serie, in realtà, Ormund Hightower si prende definitivamente la scena. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - House of the Dragon 3, recensione episodio 4: Ormund Hightower è la vera sorpresa della stagione

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HOUSE OF THE DRAGON 3X01 | RECENSIONE EPISODIO 1 | STAGIONE 3

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