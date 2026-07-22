Harry Styles dopo il malore cancella il suo concerto a San Paolo per problemi di salute legati al tour

Harry Styles ha cancellato il concerto a San Paolo a causa di problemi di salute legati al tour. La cancellazione segue un malore occorso a Wembley e il record di date raggiunto durante le esibizioni.

Harry Styles annulla il concerto a San Paolo per problemi di salute legati al tour. Lo stop arriva dopo il malore a Wembley e il record storico di date. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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