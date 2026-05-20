Polemiche su Harry Styles visuale ridotta al tour 2026 lo staff | Stiamo rivedendo alcune aree

Lo scorso 16 maggio 2026 è iniziato il nuovo tour di un artista internazionale presso lo stadio di Amsterdam. Durante le prime date, sono state sollevate polemiche riguardo alla configurazione del palco, con alcuni fan che hanno segnalato una visibilità ridotta rispetto alle aspettative. I prezzi dei biglietti, che hanno raggiunto i 315 euro circa, hanno alimentato ulteriori critiche sulla qualità dell’esperienza offerta. Lo staff ha dichiarato di essere al lavoro per rivedere alcune aree della struttura.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui