Together Together o forse no | i fan di Harry Styles criticano il palco del suo nuovo tour

Harry Styles ha iniziato il suo nuovo tour, intitolato Together, Together, con un concerto di apertura. La tournée è organizzata per promuovere il suo ultimo album, Kiss All The Time. Tuttavia, alcuni fan si sono espressi negativamente riguardo al palco e all’allestimento del primo spettacolo, sollevando critiche sui social network. Non sono stati segnalati altri problemi durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. La tournée proseguirà con altre date in diverse città.

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