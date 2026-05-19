Together Together o forse no | i fan di Harry Styles criticano il palco del suo nuovo tour
Harry Styles ha iniziato il suo nuovo tour, intitolato Together, Together, con un concerto di apertura. La tournée è organizzata per promuovere il suo ultimo album, Kiss All The Time. Tuttavia, alcuni fan si sono espressi negativamente riguardo al palco e all’allestimento del primo spettacolo, sollevando critiche sui social network. Non sono stati segnalati altri problemi durante l’evento, che ha visto la partecipazione di numerosi spettatori. La tournée proseguirà con altre date in diverse città.
Harry Styles ha dato il via al suo Together, Together Tour, ma i fan hanno qualcosa da ridire. La popstar britannica ha inaugurato la tournée a supporto del suo ultimo album Kiss All The Time. Disco, Occasionally il 16 maggio, alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Proseguirà in diverse città del mondo, con mini-residency i n grandi arene; dopo un solo show, tuttavia, sta già suscitando non poche polemiche. Ancora prima della data zero, in molti si erano lamentati per i prezzi dei biglietti, non proprio economici; ora che il palcoscenico è stato svelato, chi è riuscito ad accaparrarsi i settori “migliori”, spendendo cifre da capogiro, si sente preso in giro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Harry Styles Together, Together tour ticket presale…
Sullo stesso argomento
Il ritorno di Harry Styles è un flop? Il nuovo album fa impazzire (e infuriare) i fanHarry Styles torna dopo quattro anni di silenzio discografico con “Kiss All the Time.
Harry Styles presenta il suo nuovo album con una performance in arrivo su NetflixLa star della musica sarà protagonista di uno show a Manchester che verrò poi trasmesso in streaming da domenica 8 marzo.
Pare che Styles sia completamente pazzo di lei. Alla serata di debutto del tour Together Together ad Amsterdam, tra la folla in delirio per Harry Styles, c'era anche Zoë Kravitz. L’attrice, 37 anni, ha provato a confondersi tra i presenti scegliendo un cappotto l facebook
1 giorno fino al Together, Together Tour!! reddit
forse la gaga lady e i suoi stage di merda negli stadi non sono tanto male x.com
Together, Together, o forse no: i fan di Harry Styles criticano il palco del suo nuovo tourHarry Styles ha dato il via al suo Together, Together Tour, ma i fan ... msn.com
Harry Styles, è iniziato il Together Together Tour: c'eravamo anche noi, ecco la nostra recensioneL'ex One Direction si è esibito alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, qui la scaletta della tappa inaugurale europea ... cosmopolitan.com