Hamilton penalizzato Leclerc assolto | la FIA interviene dopo Spa e vuole chiarire le regole in F1

Dopo il Gran Premio del Belgio, la FIA ha deciso di intervenire per chiarire le regole sulla gestione degli incidenti tra i piloti. La decisione arriva in seguito alle differenze di giudizio tra i commissari di gara, che hanno penalizzato un pilota e assolto un altro in relazione a un episodio tra due ferraristi. La Federazione vuole uniformare le interpretazioni dei regolamenti prima della prossima gara in Ungheria.

Il differente metro di giudizio dei commissari di gara sugli incidenti dei ferraristi nel GP del Belgio ha indotto la Federazione a intervenire prima della tappa in Ungheria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Hamilton scopre tutto e Leclerc crolla in Canada

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