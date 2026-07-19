Ordine d’arrivo F1 GP Belgio 2026 | Antonelli sorpassa Leclerc e vince a Spa Hamilton penalizzato fuori Russell

Nel GP del Belgio 2026, svoltosi a Spa-Francorchamps, Antonelli ha ottenuto la vittoria superando Leclerc in una fase finale della gara. Hamilton è stato penalizzato durante la corsa, mentre Russell è stato escluso dalla competizione. La gara si è disputata sull’impegnativo circuito di Spa, noto per le sue curve e variazioni di altitudine. La classifica finale ha visto Antonelli al primo posto, seguito da altri piloti in ordine di arrivo.

Oggi è andato in scena il GP del Belgio 2026, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull’iconico tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei grandi templi per la massima classe motoristica. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nel circuito più lungo del calendario internazionale, con l’ambizione di conquistare la vittoria di uno dei Gran Premi più storici dell’intero circuito internazionale, i piazzamenti sul podio e i posti che garantivano punti fondamentali in ottica classifica generale. Kimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio, trionfando di forza al volante della Mercedes e riuscendo ad allungare in testa alla classifica del Mondiale, visto che il suo compagno di squadra George Russell è finito nella ghiaia nel corso del primo giro in seguito a un contatto con Lewis Hamilton e si è dovuto ritirare. 🔗 Leggi su Oasport.it

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F1, GP del Canada, Kimi Antonelli dopo la vittoria a Montreal: Mi dispiace aver vinto così

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