Haaland festeggia il compleanno con una montagna di bistecche | il motivo è nella sua dieta da atleta

Haaland ha celebrato il suo compleanno con un grande banchetto di bistecche crude a bordo di uno yacht. Le immagini mostrano un pasto abbondante e sanguinante, scelta che rispecchia la sua dieta da atleta. La presenza delle bistecche è stata motivata dal suo regime alimentare, che privilegia questa carne come fonte principale di proteine. La festa ha attirato l’attenzione per il particolare menu, in linea con le abitudini alimentari del calciatore.

Le immagini della festa di compleanno a bordo di uno yacht mostrano un banchetto "al sangue". Non è un caso: ecco perché è il cibo chiave dell'alimentazione del bomber. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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