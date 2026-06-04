La principessa americana compie gli anni a Montecito, in California. Per il suo regalo di compleanno, potrebbe ricevere una visita da Londra, da parte del nonno. La bambina, chiamata Lilibet, conosce poco o nulla i parenti britannici. La famiglia si trova negli Stati Uniti da tempo, lontana dalla corona e dai membri della famiglia reale. La bambina non ha ancora incontrato molti dei suoi parenti britannici e vive principalmente negli Stati Uniti.

C onosce poco, o quasi per nulla, i suoi parenti britannici, la piccola Lilibet Mountbatten-Windsor. A parte una breve visita a Londra nel 2022, in occasione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta – coincisa con il suo primo compleanno – e qualche videochiamata natalizia, finora Lilibet Mountbatten-Windsor non ha avuto molti contatti con le sue radici Royal. Oggi festeggia i suoi 5 anni a Montecito, in California, ma questo è un compleanno che potrebbe segnare un cambiamento. Le prossime settimane potrebbero, infatti, rivelarsi molto diverse per la secondogenita di Harry e Meghan: s e Harry riuscirà a convincere Carlo e il resto dei Windsor a riaccogliere i Sussex a corte, la piccola potrebbe fare presto il suo ritorno in terra inglese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’unica principessa americana festeggia oggi il compleanno a Montecito, in California. E come regalo di compleanno potrebbe ricevere... Londra, da nonno Carlo

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