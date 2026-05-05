Il 3 maggio, cantante italiana ha compiuto 36 anni. In occasione di questa ricorrenza, ha condiviso sui social una foto con una sua amica, senza aggiungere didascalie o commenti. La immagine mostra un momento che sembra rappresentare un legame stretto tra le due, lasciando intendere un significato particolare senza usare parole. La celebrazione del compleanno si inserisce in un periodo di novità nella sua vita privata.

Il 3 maggio Elodie ha spento 36 candeline. Un compleanno che segna non solo un nuovo anno di vita, ma anche un capitolo inedito della sua storia personale. A rendere speciale questa ricorrenza è stata Franceska Nuredini, la ballerina italo-albanese che da mesi accompagna la cantante romana in un legame sempre più evidente, sempre più intenso. E se finora le due avevano raccontato la loro complicità attraverso scatti ammiccanti e provocanti sui social, questa volta Franceska ha scelto di rompere ogni indugio con una foto che vale più di mille parole. Un’immagine cristallizzata nella delicatezza del bianco e nero, scattata dietro le quinte di uno dei concerti di Elodie.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Elodie festeggia il compleanno con una svolta: la foto con Franceska dice tutto (e non servono parole)

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36 candeline… e tanto amore. Elodie festeggia il suo compleanno circondata dalle persone più importanti. Accanto a lei Franceska, e l’affetto di Diletta Leotta. Dediche, sorrisi, auguri… e un giorno che sa di emozioni vere. Buon compleanno! #Elodie # - facebook.com facebook