Kaylee Hottle, attrice statunitense nota per aver interpretato Jia nella saga di Godzilla vs Kong, è deceduta a 18 anni in un incidente stradale nel Maryland. La giovane, sorda come tutta la sua famiglia, era impegnata in una battaglia contro i pregiudizi. L’incidente si è verificato nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali.

Kaylee Hottle, l’attrice statunitense diventata celebre per il ruolo di Jia nei film della saga Godzilla vs Kong, è morta a soli 18 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 luglio nel Maryland. Chi era Kaylee Hottle, giovane star di Godzilla. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua Hottle, in un video condiviso su Facebook. Il video è nella lingua dei segni (ASL), poiché tutta la famiglia Hottle è sorda. Anche la Texas School for the Deaf, che Hottle frequentava, ha dato notizia della sua morte: « I nostri cuori sono con la famiglia, gli amici, i compagni di classe di Kaylee e tutti coloro che la conoscevano e le volevano bene in questo momento incredibilmente difficile», si legge nel messaggio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ha dato il volto a Jia nel franchise di azione. Sorda, come tutta la sua famiglia, era impegnata in una battaglia contro i pregiudizi

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Kaylee Hottle morta a 18 anni in un incidente nel Maryland, l'attrice sorda aveva interpretato Jia in GodzillaKaylee Hottle, attrice sorda nota per aver interpretato Jia in Godzilla, è morta all’età di 18 anni in un incidente nel Maryland.

Momento di commozione per la principessa, sempre più impegnata nel sostenere chi affronta la sua stessa battagliaLa principessa ha mostrato un gesto di vicinanza verso una persona che sta affrontando una malattia, offrendo un abbraccio e un gesto di conforto.