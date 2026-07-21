Kaylee Hottle, attrice sorda nota per aver interpretato Jia in Godzilla, è morta all’età di 18 anni in un incidente nel Maryland. La notizia è stata confermata dal padre, Joshua, e riportata dal sito TMZ. Non sono stati forniti dettagli sull’incidente. Hottle era conosciuta principalmente per il suo ruolo nel film e aveva iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo.

Morta Kaylee Hottle, attrice 18enne famosa per aver interpretato Jia in Godzilla. La notizia della sua scomparsa è stata data dal padre Joshua e riportata dal sito specializzato TMZ. Kaylee Hottle è morta in un incidente stradale nelle prime ore di martedì 21 luglio nel Maryland. Secondo quanto raccontato dal padre, l’attrice, non udente e proveniente da una famiglia di non udenti da diversi generazioni, è deceduta durante il trasporto in ospedale. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Kaylee Hottle morta a 18 anni in un incidente nel Maryland, l'attrice sorda aveva interpretato Jia in Godzilla

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Kaylee Hottle faleceu aos 18 anos em um acidente de carro nesta terça-feira (21).

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