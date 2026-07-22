Guillermo Ochoa annuncia l’addio al calcio giocato | il leggendario portiere si ritira a 41 anni

Guillermo Ochoa ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all'età di 41 anni. Il portiere messicano, noto per la sua lunga carriera e le sue prestazioni in competizioni internazionali, ha deciso di lasciare il calcio. La sua carriera si è sviluppata in diverse squadre, con numerosi incontri con la nazionale messicana. L'annuncio è stato comunicato pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul futuro.

Guillermo Ochoa ha annunciato l’addio al calcio giocato: il portiere messicano si è ritirato a 41 anni. Il mondo del calcio saluta uno dei suoi interpreti più iconici e longevi delle competizioni internazionali. Guillermo Ochoa ha annunciato ufficialmente la decisione di appendere i guanti al chiodo, decretando il suo definitivo addio al calcio giocato. Lo storico portiere messicano si ritira all’età di 41 anni, chiudendo una parabola straordinaria subito dopo aver centrato un primato leggendario: la partecipazione alla suo sesto Mondiale in carriera. Un record assoluto condiviso soltanto con fuoriclasse del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a testimonianza di una continuità ad altissimo livello durata oltre due decenni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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¡OFICIAL! Guillermo Ochoa ANUNCIA SU RETIRO del Fútbol Profesional | ¡Adiós a una LEYENDA!

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