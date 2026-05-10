Addio al calcio giocato per l’ex obiettivo di Juventus e Milan | si ritira a 30 anni è ufficiale

Un calciatore che in passato aveva attirato l’attenzione di grandi club nazionali e internazionali ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica all’età di 30 anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un difensore centrale che, nel corso della carriera, ha vestito le maglie di squadre di prima divisione. La sua carriera si conclude dopo aver avuto un ruolo importante nelle squadre in cui ha militato.

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