Il portiere messicano, dopo aver giocato negli ultimi minuti di una partita dei Mondiali 2026, si è ritirato dal calcio all'età di 41 anni. Ha partecipato a sei Mondiali, diventando una figura iconica della sua nazionale. La sua uscita dal campo è stata accompagnata da una lunga standing ovation di tifosi e compagni, che hanno reso omaggio alla sua carriera.

41 anni e sei Mondiali disputati, una leggenda per presenze e attaccamento alla sua nazionale: Guillermo "Memo" Ochoa si ritira dal calcio e lo fa dopo essere sceso in campo anche nell'edizione dei Mondiali 2026, negli ultimi minuti di Cechia-Messico, ricevendo una commovente passerella da parte di tifosi e compagni di squadra. L'ex estremo difensore del Club América, che in passato ha giocato anche in Italia con la maglia della Salernitana, ha comunicato la decisione con questo messaggio: "Ho dato tutto, ho lasciato tutto nei miei club e nella mia nazionale, e oggi consegno i miei guanti". Ochoa ha ringraziato famiglia, compagni e tifosi, sottolineando di portare con sé "l'affetto di milioni di persone e la serenità di aver dato tutto per il Messico". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'eterno Ochoa si ritira: il portiere dice addio al calcio a 41 anni

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