Pep Guardiola è stato avvicinato dalla federazione calcistica italiana per diventare allenatore della nazionale. I contatti tra le parti sono ancora in corso e le trattative continuano, anche se l’accordo non è stato ancora raggiunto. La discussione riguarda un possibile incarico sulla panchina azzurra, ma non ci sono ancora dettagli definitivi o conferme ufficiali. La trattativa resta aperta, con incontri e discussioni in corso tra le due parti.

Il dialogo è aperto, le discussioni proseguono a tutto campo, la missione resta difficile ma non impossibile. Proseguono senza sosta i contatti tra la Figc e Pep Guardiola per convincere il tecnico catalano a sposare il progetto azzurro. La spedizione nel weekend a Barcellona del dt e presidente del club Italia Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo è stato il primo atto formale di un lungo corteggiamento ai fianchi che sta facendo tentennare l'ex manager di Manchester City e Barcellona, che aveva ipotizzato di rimanere fermo per un anno per dedicare del tempo a se stesso e alla famiglia dopo la lunga esperienza inglese. Il fascino di una... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Guardiola tentato dall'Italia: la sfida impossibile e il legame che potrebbero cambiare i piani

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