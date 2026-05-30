Abodi | Guardiola ct dell' Italia? Non è un sogno impossibile e non c' entrano i soldi ma
Il ministro per lo Sport e i Giovani ha commentato l'ipotesi di Guardiola come nuovo ct della nazionale, dicendo che non si tratta di un sogno irraggiungibile e che i soldi non sono un problema. Tuttavia, ha aggiunto che un allenatore da solo non basta per formare una squadra nazionale, sottolineando la necessità di altri elementi e collaborazioni.
"Non è un sogno impossibile, è un allenatore importante. Bisogna capire se voglia diventare uno straordinario selezionatore". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul tema del futuro commissario tecnico della Nazionale e sul percorso di rilancio del calcio italiano dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Parlando a Sky Tg24, Abodi sottolinea come la scelta del prossimo ct non possa essere ridotta a una questione economica. "Non è un tema di denaro, ma di ambizioni. Un allenatore da solo non fa una Nazionale, bisogna associare un progetto di alto livello di rilancio del calcio italiano. Bisogna cercare di recuperare il filo dell'eccellenza, per raggiungere obiettivi bisogna saper collaborare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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