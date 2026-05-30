Abodi | Guardiola ct dell' Italia? Non è un sogno impossibile e non c' entrano i soldi ma

Notizia in breve

Il ministro per lo Sport e i Giovani ha commentato l'ipotesi di Guardiola come nuovo ct della nazionale, dicendo che non si tratta di un sogno irraggiungibile e che i soldi non sono un problema. Tuttavia, ha aggiunto che un allenatore da solo non basta per formare una squadra nazionale, sottolineando la necessità di altri elementi e collaborazioni.