Il ministro dello sport ha commentato la possibilità che Pep Guardiola possa diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Ha affermato che l’ipotesi non è da escludere e che, sebbene non sia una certezza, non si può considerare un obiettivo irraggiungibile. La discussione sulla figura di Guardiola come possibile allenatore della nazionale continua a suscitare interesse tra gli addetti ai lavori.

. Le parole del Ministro dello Sport. L’Italia guarda al futuro della Nazionale con grande attenzione, tra dubbi e suggestioni sul prossimo commissario tecnico. Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenuto a Sky Tg24, ha commentato la situazione dopo la terza esclusione consecutiva dai Mondiali, sottolineando la necessità di un vero cambio di passo nel calcio italiano. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Abodi ha evidenziato la priorità di investire sui giovani e sul modello tecnico: « Credo che la priorità delle priorità riguardi i giovani. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Guardiola prossimo ct dell’Italia? Abodi non chiude all’ipotesi: «Non è un sogno impossibile!»

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Chi sarà il prossimo ct dell’ #Italia? Questo il pensiero di Silvio #Baldini in conferenza: Se dovessi scegliere, punterei su allenatori con un curriculum solido. È inutile fare nomi irraggiungibili come Guardiola o Fàbregas; in Italia abbiamo tantissimi tecni x.com

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