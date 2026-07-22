Pep Guardiola potrebbe accettare l’incarico di allenatore della nazionale italiana, considerandolo una sfida e un’opportunità di tempo con la famiglia. Finché non arriverà un rifiuto, il suo nome rimane in corsa, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Dopo quanto scritto da L’Equipe, anche El País ha menzionato questa possibilità, sottolineando un possibile interesse del tecnico.

Fino a quando dirà no (e ci toccherà approcciare il sì di Pirlo) il sogno di Pep Guardiola ct della Nazionale non è solo un sogno. Perché dopo L’Equipe anche El Paìs (che qualche prossimità in più a Guardiola ce l’ha) scrive che davvero potrebbe convincersi. E non tanto per le “eccezioni” economiche promesso da Malagò. “La speranza – scrive il giornale spagnolo – che l’ex giocatore del Barcellona,??55enne, accetti l’incarico si basa sulla sua passione e sul suo amore per il calcio italiano e sul suo legame con l’Italia, dove ha giocato con Roma e Brescia tra il 2001 e il 2003 prima di ritirarsi. “Perché no?” fu la sua risposta in un evento pubblico a Trento nel 2018, quando gli fu chiesto se un giorno avrebbe potuto tornare ad allenare in Italia, un commento riemerso di recente”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Guardiola potrebbe accettare l’Italia perché è una “sfida”, e gli garantirebbe tempo per la famiglia

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Pep Guardiola to Italy The Biggest Coaching Move Yet!

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