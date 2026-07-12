Era il 2018 e Pep Guardiola era ospite, insieme a due colleghi illustri come Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti, al Festival dello Sport di Trento. Alla domanda di Gianni Valenti su un suo possibile approdo in Italia, l'allenatore catalano rispose così, aggiungendo una battuta che fece ridere tutta la sala. Oggi, dopo nove anni e dopo la scelta di Giovanni Malagò di puntare su Paolo Maldini come direttore tecnico, la candidatura di Pep per la panchina azzurra si fa più viva che mai. . 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Quando Guardiola aprì all'Italia: "Allenare lì? Perché no". E una battuta fece ridere tutti

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