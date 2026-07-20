Il nuovo direttore tecnico della Federcalcio ha incaricato un consulente di avvicinare Guardiola per convincerlo a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Nel frattempo, sono state valutate altre opzioni, con Mancini e Pirlo come possibili candidati per la stessa posizione. Il tentativo di convincimento si concentra su un progetto di lungo termine, mentre le alternative restano sul tavolo in attesa di sviluppi. La trattativa con Guardiola prosegue senza comunicazioni ufficiali.

Il nuovo dt della Federcalcio si è mosso con l’advisor: Mancini e Pirlo le alternative per il ruolo di ct. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Maldini e Leonardo, missione da Guardiola per convincerlo ad accettare la Nazionale

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CT Italia, convincere Guardiola potrebbe essere la prima missione del duo Maldini-Leonardo

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