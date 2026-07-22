Fs Foroni ad security | Bodycam strumento per difesa aumenteremo operatori
Un rappresentante del settore sicurezza ha affermato che le bodycam sono strumenti utili per la tutela degli operatori, evidenziando che i dati mostrano come l’attivazione o la presenza delle telecamere spesso dissuadano comportamenti aggressivi. Secondo le sperimentazioni condotte, in circa il 90% dei casi, quando un malintenzionato si rende conto che l’operatore è dotato di una bodycam o la attiva, l’intento di aggressione si riduce. L’azienda prevede di aumentare il numero di operatori dotati di questo dispositivo.
“ La bodycam è uno strumento che noi riteniamo importante per la tutela e la difesa del nostro operatore: i dati e le sperimentazioni ci hanno infatti dimostrato che, quando il malintenzionato vede il nostro operatore già con la bodycam o che schiaccia il bottone per attivare il servizio, in 9 casi su 10 rientra quell’intento aggressivo”. Lo dice Pietro Foroni, amministratore delegato di Fs security, parlando con LaPresse a margine della presentazione delle bodycam oggi a Roma. L’ad fa presente che l’obiettivo è aumentare il numero degli operatori entro il 2028. “Principalmente è quindi uno strumento a tutela del lavoratore – osserva Foroni... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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