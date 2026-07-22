La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta di sequestro delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia ed un ex collaboratore. Nel frattempo, durante un’assemblea parlamentare, sono scoppiate tensioni, con alcuni membri che hanno esibito cartelli e occupato i posti. La discussione si è caratterizzata per episodi di confusione e scontri tra i partecipanti, con interventi di alcuni deputati per calmare la situazione.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat fra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e il ristoratore Mauro Caroccia: quest'ultimo, attualmente detenuto a seguito di un'inchiesta per intestazione fittizia di beni e ritenuto legato al clan di camorra Senese, è il padre di Miriam, ex socia di Delmastro nel ristorante Bisteccherie d'Italia. La decisione della giunta ha scatenato una bagarre a Palazzo Madama, di cui sono stati protagonisti i senatori del M5S. "Oggi per noi i lavori finiscono qui", ha detto il capogruppo del Movimento, Luca Pirondini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Grillini allo sbaraglio: bagarre, cartelli e occupazione per le chat di Delmastro

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