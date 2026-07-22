Le iscrizioni alla tredicesima Green Run-Vallombrosa Trail sono in aumento. La gara si svolgerà domenica sui sentieri della montagna reggellese. Tra i partecipanti confermato anche il campione Pietrin. La manifestazione coinvolge diversi atleti e appassionati di corsa in montagna. La partenza è prevista al mattino, con un percorso che attraversa i paesaggi naturali della zona. La partecipazione complessiva supera le aspettative rispetto alle iscrizioni degli anni precedenti.

Arezzo, 22 luglio 2026 – Cresce l'attesa per la tredicesima edizione della Green Run-Vallombrosa Trail, in programma domenica prossima sui sentieri della montagna reggellese. Le iscrizioni stanno facendo registrare un andamento molto positivo e gli organizzatori confidano di superare il numero di partecipanti dello scorso anno, grazie anche all'introduzione della Vallombrosa Hike, la principale novità dell'edizione 2026. L'iniziativa è dedicata a chi desidera vivere il percorso senza l'assillo del cronometro, accompagnato da una guida ambientale per scoprire il patrimonio naturalistico di Vallombrosa. Accanto alla nuova proposta resta... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Green Run-Vallombrosa Trail, iscrizioni in crescita: torna anche il campione Pietrin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Green Run-Vallombrosa Trail, di corsa sui sentieri del PratomagnoIl Gruppo Podisti Resco 1909 ha annunciato che, dopo aver concluso con successo la 50ª edizione della gara Reggello–Vallombrosa, si prepara a...

Torna il Green Trail: domenica 17 Maggio la 12ª edizione tra sport e naturaDomenica 17 maggio si terrà la dodicesima edizione del Green Trail, una corsa podistica che si svolge tra percorsi naturali e tratti collinari.

Temi più discussi: Green Run - | Comune di Reggello; Green Run-Vallombrosa Trail, di corsa sui sentieri del Pratomagno; Green Run, torna la sfida tra i boschi di Vallombrosa; Green Run-Vallombrosa Trail, torna il campione uscente Pietrini per difendere il titolo.

Green Run-Vallombrosa Trail, di corsa sui sentieri del PratomagnoFirenze, 16 luglio 2026 – Archiviato con successo lo storico traguardo della 50ª Reggello–Vallombrosa, il Gruppo Podisti Resco 1909 è già pronto a riportare gli appassionati di trail running lungo i s ... lanazione.it

Podismo. La Green Run. Vallombrosa fa il record di partecipantiVallombrosa ha accolto con entusiasmo la 12esima edizione della Green Run Vallombrosa Trail, gara di 20 chilometri del Gruppo Podisti Resco 1909 che ha registrato al via oltre 250 podisti competitivi, ... lanazione.it