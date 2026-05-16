Domenica 17 maggio si terrà la dodicesima edizione del Green Trail, una corsa podistica che si svolge tra percorsi naturali e tratti collinari. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario sportivo della zona, coinvolge atleti di diverse età e livello, attirando anche numerosi spettatori e appassionati di outdoor. La gara si svolge in un’area che combina tratti boschivi e sentieri aperti, e la partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione.

Arezzo, 16 maggio 2026 – Tutto pronto per la 12ª edizione del Green Trail, la competizione podistica che negli anni è diventata uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo locale e regionale. La manifestazione, inserita nei circuiti “Strade d’Oro della Toscana ” e “Grand Prix Aretino”, vedrà al via oltre 150 atleti provenienti da tutta la Toscana e non solo. L’evento è organizzato da Aisa Impianti e dalla Polisportiva Polician o, con partenza e arrivo presso l’impianto di smaltimento rifiuti di San Zeno, luogo simbolo di un’iniziativa che unisce sport, valorizzazione del territorio e attenzione all’ambiente. Il ritrovo degli atleti è previsto alle ore 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Green Trail: domenica 17 Maggio la 12ª edizione tra sport e natura

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