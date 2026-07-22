Gravissimo lutto per Vincenzo Montella | la tragica morte della sorella Caterina

Vincenzo Montella, ex calciatore e attuale commissario tecnico della nazionale turca, ha perso la sorella Caterina. La donna è deceduta a causa delle ferite riportate in un incidente domestico. La famiglia di Montella si trova a vivere un momento di grande dolore. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sull’incidente.

Lutto per Vincenzo Montella, commissario tecnico della nazionale turca ed ex attaccante di Roma e Sampdoria. È morta la sorella Caterina Montella, deceduta in seguito alle ferite riportate in un incidente domestico. La notizia è stata resa nota dalla Federazione calcistica turca (TFF), che ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio ufficiale, manifestando vicinanza all'allenatore e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Nella nota, la Federazione si è detta "profondamente rattristata" per la scomparsa di Caterina Montella e ha rivolto a Vincenzo Montella e ai suoi cari le più sentite condoglianze. La TFF ha inoltre comunicato che i funerali si terranno oggi alle 16. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Tragedia per Vincenzo Montella: morta la sorella Caterina.

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Lutto per Vincenzo Montella, è morta la sorella CaterinaLa sorella del tecnico della nazionale turca è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente domestico.

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Gravissimo lutto per Vincenzo #Montella, è venuta a mancare Caterina, sorella del tecnico, a causa di tragiche conseguenze riportate da un incidente domestico! R.I.P. x.com

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