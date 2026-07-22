La sorella del tecnico della nazionale turca è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente domestico. La notizia è stata comunicata nelle ultime ore. La donna era stata portata in ospedale nei giorni scorsi a causa delle ferite riportate. La sua morte rappresenta un lutto per Montella e la sua famiglia.

Una perdita gravissima ha colpito il ct della Turchia Vincenzo Montella. E’ morta la sorella Caterina. Nei giorni scorsi era stata ricoverata in ospedale per le conseguenze riportate in un incidente domestico. “Abbiamo appreso con profonda tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo, è morta nell’ospedale dove veniva curata a seguito di un tragico incidente nella sua casa – si legge in un comunicato della federazione calcistica turca -. A Vincenzo e tutta la sua famiglia va il nostro più sentito cordoglio”. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Lutto per Vincenzo Montella, è morta la sorella Caterina

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Dramma per Vincenzo Montella, morta la sorella Caterina a causa di un incidente domestico

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Gravissimo lutto per Vincenzo #Montella, è venuta a mancare Caterina, sorella del tecnico, a causa di tragiche conseguenze riportate da un incidente domestico! R.I.P. x.com

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