Grave lutto per Vincenzo Montella morta la sorella Caterina | vittima di un incidente domestico

Caterina Montella, sorella dell’allenatore di calcio, è morta dopo un incidente domestico. È stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave infortunio, ma non si è ripresa. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull’incidente.

Caterina Montella, sorella del commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella, è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente domestico. La Federazione turca con un comunicato ufficiale ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia del tecnico che guida la nazionale. «Abbiamo appreso con immensa tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta in ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. A Vincenzo e all’intera famiglia esprimiamo le nostre più sentite condoglianze» si legge nel messaggio. Il funerale si terrà alle 16. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

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