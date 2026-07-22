grave lutto per vincenzo montella morta la sorella caterina dopo un incidente domestico

La sorella di Vincenzo Montella è deceduta dopo un incidente domestico. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sull'accaduto. Montella, ex calciatore e attuale commissario tecnico della nazionale turca, si trova ora a vivere un momento difficile. La famiglia ha confermato la perdita, che ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Un grave lutto ha colpito Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Nazionale turca ed ex attaccante di Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma, Fulham e della Nazionale italiana. Nella notte è morta la sorella Caterina Montella, deceduta dopo alcuni giorni di ricovero in seguito a un grave incidente domestico. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto critiche e, nonostante gli sforzi dei medici, la donna non è riuscita a sopravvivere alle conseguenze delle lesioni riportate. La notizia ha suscitato profonda commozione sia in Italia sia in Turchia, dove Montella guida la selezione nazionale. Il ricovero dopo il grave incidente. Secondo quanto reso noto dalle fonti ufficiali, Caterina Montella era rimasta seriamente ferita in un incidente avvenuto all'interno della propria abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

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