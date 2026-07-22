Grave lutto per Montella | morta la sorella Caterina dopo un incidente domestico

Una donna è deceduta in ospedale dopo un incidente domestico. La vittima, Caterina Montella, sorella del commissario tecnico della Nazionale, è morta a causa delle ferite riportate. La notizia è stata comunicata da fonti ufficiali. Non sono stati forniti dettagli sull’incidente. La famiglia si trova in lutto per la perdita improvvisa. La notizia ha suscitato dolore tra conoscenti e amici.

AGI - "Abbiamo appreso con profondo dolore della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella, avvenuta in ospedale a seguito di un tragico incidente domestico". Questa la nota emessa dalla Federcalcio turca, la quale puntualizza che "I funerali di Caterina Montella si terranno oggi alle 16.30 (ora locale) presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, Napoli". "A nome della Federazione, porgiamo le nostre piu' sentite condoglianze alla famiglia e ai cari di Caterina Montella, in particolare al nostro commissario tecnico della Nazionale", si legge infine nel comunicato stampa della stessa Federcalcio turca. 🔗 Leggi su Agi.it

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Grave lutto per Vincenzo Montella: è morta la sorella Caterina dopo un tragico incidente domestico.

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