Gratteri bacchetta Salvini sul caso Roggero | La politica si dia una calmata e la smetta di aizzare la gente Su La7

Il procuratore antimafia ha criticato il leader di un partito, chiedendo alla politica di smettere di alimentare tensioni e concentrarsi su programmi e progetti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento televisivo. Nessun riferimento diretto a persone o enti coinvolti. La richiesta si rivolge a tutte le forze politiche affinché riducano le provocazioni e si concentrino sui contenuti.

“ Diamoci tutti una calmata, ma soprattutto si dia una calmata la politica, che dovrebbe parlare di programmi e di progetti. La smetta di aizzare la gente. Oggi molti di coloro che accusano di aver sobillato la piazza di Bologna sono gli stessi che hanno aizzato la gente contro i magistrati per la sentenza sul gioielliere “. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, è intervenuto a L’aria che tira, su La7, con un richiamo fermo e severo al mondo politico, nel pieno di un clima arroventato da due vicende che hanno acceso il dibattito pubblico: gli scontri di piazza a Bologna legati al caso Fakir e la condanna del gioielliere Mario Roggero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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