La famiglia dell’imprenditore condannato per aver ucciso due rapinatori durante una rapina ha rotto il silenzio, parlando del caso risalente al 2005. Intanto, il leader politico ha fatto ritorno al carcere di Bollate. La condanna definitiva è di 14 anni e 9 mesi di reclusione, e il caso continua a essere al centro di discussioni pubbliche e politiche.

Ilcaso Roggerocontinua a suscitaredibattiti sia pubblici che politici, in seguito allacondanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcereper l’uccisione di due rapinatori durante un assalto alla sua gioielleria a Grinzane Cavour. Recentemente, ifamiliari del gioiellierehanno condiviso sui social un ampiocommento sulla situazione. Anche la presidente del Consiglio,Giorgia Meloni, e il vicepremierMatteo Salvinihanno espresso le loro opinioni sulla vicenda e sulle ripercussioni della sentenza. Inoltre, il leader della Lega,ha fatto nuovamente visita oggi al carcere di Bollateper incontrare il gioielliere. Al centro della presa di posizione dei familiari di Roggero c’è unepisodio risalente al 2005, spesso richiamato in questi giorni nel dibattito sul caso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Roggero, la famiglia rompe il silenzio sul 2005 mentre Salvini torna al carcere di Bollate

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