Le 4.500 famiglie sospese, ancora senza soluzioni per i loro immobili, chiedono interventi concreti. Le promesse non hanno portato a riavviare i cantieri e le vite restano in attesa. I rappresentanti del Comitato di inquilini e acquirenti denunciano la mancanza di risposte e chiedono un'azione immediata. La situazione rimane di stallo, con le famiglie che continuano a vivere nell'incertezza senza prospettive di ripresa.

Le " Famiglie sospese ", 4.500, sono ancora nel limbo e non si arrendono. Una rappresentanza del Comitato di inquilini e acquirenti di quelle nuove costruzioni scosse dal terremoto che ha colpito l’ urbanistica milanese è tornato ieri a riunirsi davanti all’epicentro dal quale tutto ha avuto inizio: Palazzo di Giustizia, dove è nata la maxi inchiesta della Procura che ha portato al sequestro di grattacieli e cantieri. L’occasione del presidio nasce da un anniversario: sono due anni esatti da quando i sigilli hanno congelato il cantiere delle Residenze Lac, a Baggio. Tre torri che affacciano su Parco delle Cave. Due anni nei quali si è mosso poco o niente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri fermi, vite sospese: "Stanchi delle promesse. La politica si dia una mossa"

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