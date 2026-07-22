Una grandinata intensa si è verificata sull'autostrada A13 vicino a Ferrara, durando circa cinque minuti. Gli automobilisti hanno riferito di chicchi di grandine di grosse dimensioni, paragonabili a sassi, che hanno danneggiato i parabrezza delle auto. Sono state diffuse immagini che mostrano vetri rotti e danni visibili sulle vetture coinvolte. La grandinata ha causato disagio e danni materiali lungo la carreggiata.

Le immagini della grandine caduta sull’autostrada A13 nella zona di Ferrara hanno fatto migliaia di visualizzazioni sui social. Il racconto degli automobilisti, terrorizzati, parla di “chicchi grandi come sassi” che “hanno sfondato tutto, c’erano vetri dappertutto”. Un bombardamento durato circa 5 minuti, che ha causato però enormi danni non solo alle auto coinvolte, ma anche a edifici e raccolti. La violenta grandinata sull’A13 Martedì 21 luglio, i 5 minuti di terrore hanno gelato gli automobilisti che stavano percorrendo il tratto nella zona di Ferrara. Sono stati costretti a fermarsi perché i chicchi hanno raggiunto dimensioni notevoli, con 3 centimetri di diametro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Grandine sull'A13 vicino Ferrara, 5 minuti di terrore: parabrezza delle auto distrutti da "chicchi come sassi"

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