Un fronte di grandine intensa ha colpito un tratto autostradale, con chicchi grandi come sassi che si abbattendo sui veicoli. L’impatto ha causato danni a numerosi mezzi e ha provocato incidenti, alcuni dei quali con feriti. Il traffico è stato bloccato per alcune ore, con mezzi di soccorso e forze dell’ordine sul posto. La grandine ha lasciato danni visibili su parabrezza e tetti delle auto.

Ci sono istanti in cui il viaggio cambia improvvisamente volto. Quello che fino a pochi secondi prima sembrava un normale spostamento può trasformarsi in un’esperienza segnata dalla paura, quando il cielo si oscura all’improvviso e il rumore della pioggia lascia spazio a colpi violenti che si abbattono senza tregua. In quei momenti l’unica reazione possibile è cercare riparo, mentre la forza della natura prende il sopravvento e ogni certezza svanisce nel giro di pochi istanti. Per chi si trovava al volante, la scena è stata tanto rapida quanto impressionante. I chicchi di ghiaccio hanno iniziato a cadere con una violenza crescente, colpendo le auto come fossero proiettili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Grandine come sassi!”. Terrore sull’autostrada italiana: bilancio grave

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The Hailstorm Forced Us Under a Colorado Overpass. Then the Werewolf Blocked Both Exits.

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