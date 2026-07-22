Grandine come sassi! Terrore sull’autostrada italiana | bilancio grave

Da thesocialpost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un fronte di grandine intensa ha colpito un tratto autostradale, con chicchi grandi come sassi che si abbattendo sui veicoli. L’impatto ha causato danni a numerosi mezzi e ha provocato incidenti, alcuni dei quali con feriti. Il traffico è stato bloccato per alcune ore, con mezzi di soccorso e forze dell’ordine sul posto. La grandine ha lasciato danni visibili su parabrezza e tetti delle auto.

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Ci sono istanti in cui il viaggio cambia improvvisamente volto. Quello che fino a pochi secondi prima sembrava un normale spostamento può trasformarsi in un’esperienza segnata dalla paura, quando il cielo si oscura all’improvviso e il rumore della pioggia lascia spazio a colpi violenti che si abbattono senza tregua. In quei momenti l’unica reazione possibile è cercare riparo, mentre la forza della natura prende il sopravvento e ogni certezza svanisce nel giro di pochi istanti. Per chi si trovava al volante, la scena è stata tanto rapida quanto impressionante. I chicchi di ghiaccio hanno iniziato a cadere con una violenza crescente, colpendo le auto come fossero proiettili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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