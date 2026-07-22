Grandine come sassi paura in autostrada | un ferito e auto devastate

Da tvzap.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una grandinata violenta ha colpito un tratto autostradale, causando danni alle auto e ferendo una persona. Le auto sono state devastate dalla grandine, che ha provocato vetri rotti e parabrezza distrutti. Un veicolo è rimasto coinvolto in un incidente, con un ferito soccorso sul posto. Il cielo si è oscurato rapidamente, e il rumore delle schegge di ghiaccio ha riempito l’area. Nessuna informazione sulle cause dell’evento.

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Un rumore assordante, il cielo che si oscura in pochi minuti e poi una pioggia di ghiaccio capace di trasformare un normale viaggio in autostrada in un momento di puro terrore. È quanto vissuto da diversi automobilisti lungo l’ A13 Bologna-Padova, colpita da una violenta grandinata che ha lasciato dietro di sé paura, danni e una lunga scia di auto danneggiate. Grandine sull’A13, auto distrutte e automobilisti bloccati. La violenta grandine sull’A13, nel tratto vicino a Ferrara, ha sorpreso numerosi automobilisti nel pomeriggio di martedì 22 luglio. I chicchi di ghiaccio, descritti dai testimoni come enormi, hanno colpito con forza parabrezza e carrozzerie, costringendo molte persone a fermarsi sulla corsia di emergenza in attesa dei soccorsi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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