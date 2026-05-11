Nel pomeriggio, vaste aree del paese sono state colpite da temporali intensi accompagnati da grandine di grandi dimensioni, simile a pietre. Alberi sono stati sradicati e veicoli danneggiati, mentre il cielo si è improvvisamente oscurato, passando da un grigio a un viola scuro. Numerose strade sono state allagate e alcune zone sono rimaste senza corrente a causa delle interruzioni causate dall’evento meteorologico.

Il cielo ha cambiato colore in un istante, passando da un grigio opaco a un viola cupo che sembrava inghiottire ogni residuo di luce pomeridiana. L’aria, fino a pochi minuti prima immobile e pesante, ha iniziato a vibrare sotto la spinta di una corrente gelida che scendeva rapida dalle alture. Chi si trovava all’aperto ha percepito un improvviso calo termico, un brivido che ha preceduto il primo ruggito del vento. Poi, il silenzio della città è stato squarciato da un sibilo assordante, mentre le prime gocce, pesanti come sassi, picchiettavano sull’asfalto. In quegli istanti di attesa sospesa, nessuno avrebbe potuto immaginare che il tempo di un respiro sarebbe bastato a trasformare la quotidianità in un caos primordiale, dove la forza della natura avrebbe rivendicato la sua supremazia sulle strutture umane.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Temporali mostruosi in Italia, chicchi di grandine come pietre: alberi sradicati e auto danneggiate

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