Grandine a San Benedetto del Tronto parabrezza distrutti e decine di feriti | caos al pronto soccorso

Da virgilio.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 21 luglio, una tromba d’aria ha colpito la costa marchigiana, provocando grandine e pioggia intensa. A San Benedetto del Tronto, numerosi parabrezza sono stati distrutti e decine di persone sono rimaste ferite, portate in pronto soccorso. L’ondata di maltempo ha causato danni materiali diffusi e disagi alla popolazione. Non sono stati segnalati decessi. La zona è stata interessata da blackout e problemi alla circolazione stradale.

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Un’improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta con violenza sulla costa marchigiana nella serata di martedì 21 luglio, causando notevoli disagi alla popolazione e danni materiali diffusi. La perturbazione ha colpito in modo particolare la fascia costiera, in particolare San Benedetto del Tronto, e i comuni dell’entroterra, e ha richiesto un rapido intervento dei servizi di emergenza locale per gestire le numerose chiamate di soccorso e mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite dalla tempesta di grandine. La grandine e i danni sul territorio L'emergenza sanitaria a San Benedetto del Tronto Circa sessanta feriti assistiti in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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