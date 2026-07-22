Grandine a San Benedetto del Tronto parabrezza distrutti e decine di feriti | caos al pronto soccorso

Martedì 21 luglio, una tromba d’aria ha colpito la costa marchigiana, provocando grandine e pioggia intensa. A San Benedetto del Tronto, numerosi parabrezza sono stati distrutti e decine di persone sono rimaste ferite, portate in pronto soccorso. L’ondata di maltempo ha causato danni materiali diffusi e disagi alla popolazione. Non sono stati segnalati decessi. La zona è stata interessata da blackout e problemi alla circolazione stradale.

Un’improvvisa ondata di maltempo si è abbattuta con violenza sulla costa marchigiana nella serata di martedì 21 luglio, causando notevoli disagi alla popolazione e danni materiali diffusi. La perturbazione ha colpito in modo particolare la fascia costiera, in particolare San Benedetto del Tronto, e i comuni dell’entroterra, e ha richiesto un rapido intervento dei servizi di emergenza locale per gestire le numerose chiamate di soccorso e mettere in sicurezza le aree maggiormente colpite dalla tempesta di grandine. La grandine e i danni sul territorio L'emergenza sanitaria a San Benedetto del Tronto Circa sessanta feriti assistiti in... 🔗 Leggi su Virgilio.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Violenta grandinata a Villa Zaccheo nel Teramano: distrutte decine di auto fuori dalle fabbriche

Notizie e thread social correlati

Grandinata a San Benedetto del Tronto: 60 feriti in pronto soccorso. Danni a centinaia di auto, carrozzieri presi d’assaltoUna grandinata a San Benedetto del Tronto ha provocato 60 feriti in pronto soccorso.

San Benedetto: 60 persone ferite dalla grandine, file al Pronto soccorso. Decine di auto danneggiateSessanta persone sono state portate al pronto soccorso a causa di ferite riportate durante una grandinata che ha colpito la zona.

Temi più discussi: Forte grandinata a San Benedetto del Tronto: i danni dopo la furia degli elementi; Violenta grandinata a San Benedetto, danni a lucernari e auto; Nubifragio nelle Marche, tempesta di lampi e grandinata tra San Benedetto e Grottammare: danni a lucernari e auto; Grandine come proiettili, Riviera devastata dal maltempo: auto e vetri distrutti, blackout e decine di interventi.

Sono qui da quando sono nato, ma non ho mai visto una grandine del genere. Macchine bozzate, vetri rotti, vento, blackout. Il panico totale in poche parole. Una cosa indescrivibile. Con queste parole un residente di San Benedetto del Tronto, in provincia di x.com

Nubifragio su Reggio Emilia, alberi abbattuti e strade allagate. Particolarmente colpita via Benedetto Croce dove due alberi sono caduti bloccando una parte della carreggiata: sfiorata la tragedia in via Manara reddit

San Benedetto del Tronto colpita da violento maltempoMercoledì 22 Luglio 2026, San Benedetto del Tronto si trova al centro dell’attenzione a causa di un violento maltempo che ha colpito la zona. Le ultime notizie parlano di una tromba d’aria in spiaggia ... abruzzonews24.com

Violenta grandinata nelle Marche: paura a San Benedetto del Tronto, feriti e danni ingentiMaltempo violento nelle Marche: grandine, temporali e raffiche di vento provocano danni in tutta la regione, molto colpita San Benedetto del Tronto. notizie.it