La principessa Elisabeth del Belgio ha conseguito un master di due anni in Public Policy presso l'università di Harvard a Boston. Durante le celebrazioni, la giovane reale è apparsa con un abito elegante, accompagnata dalla madre, Mathilde, che ha indossato un completo sobrio. La laurea si è svolta in un'atmosfera formale, con gli esami finali e le cerimonie di consegna dei diplomi.

Proprio qui, in queste ultime ore, la reale, raggiunta dai genitori, ha preso parte agli appuntamenti della cosiddetta commencement week, la settimana di eventi e cerimonie - tra cui incontri, feste, discorsi, consegna dei diplomi - che da tradizione viene organizzata in molti atenei statunitensi per celebrare le lauree. Insomma, giorni di grande festa per la famiglia reale belga, e così per la principessa che, per i vari appuntamenti di questo grande traguardo, non ha mancato di sfoderare tutto il suo stile romantico. A confermarlo è il leggiadro abito in seta ad altezza caviglia scelto per la consegna dei diplomi e per i vari appuntamenti in calendario alla vigilia della cerimonia di laurea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La principessa Elisabeth del Belgio si è laureata a Harvard. I look della reale e della mamma Mathilde per le celebrazioni

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