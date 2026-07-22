grand prix brescia 2026 pernici e fabbri primi protagonisti annunciati

Il meeting Silver del Continental Tour si svolgerà il 30 agosto allo stadio Gabre Gabric. Tra gli atleti in gara ci saranno il primatista italiano degli 800 metri e il campione europeo del getto del peso, accompagnati da Zane Weir e Nick Ponzio.

Il meeting Silver del Continental Tour si disputerà il 30 agosto allo stadio Gabre Gabric. In gara il primatista italiano degli 800 metri e il campione europeo del getto del peso, affiancato da Zane Weir e Nick Ponzio. Il pubblico bresciano potrà così assistere alle prove di due primatisti italiani, protagonisti di una stagione di alto livello negli 800 metri e nel getto del peso. Grande attesa per Francesco Pernici, atleta delle Fiamme Gialle e beniamino di casa. Proprio nel corso di questa stagione il mezzofondista ha riscritto il primato italiano degli 800 metri, superando dopo 53 anni e sei giorni il precedente record di 1:43.7 stabilito da Marcello Fiasconaro il 27 giugno 1973 all’Arena Civica di Milano. 🔗 Leggi su Sportface.it

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