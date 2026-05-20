Para-Trap azzurri protagonisti al Grand Prix de France | Ventre e Cafaggi davanti a tutti

Si è conclusa ieri la prima giornata di qualificazioni del Grand Prix de France di Para-Trap a Châteauroux. Tra gli atleti in gara, i rappresentanti italiani si sono distinti, con Ventre e Cafaggi che si sono posizionati al primo posto nelle rispettive categorie. La competizione, che si svolge in Francia, vede la partecipazione di diversi atleti provenienti da vari paesi, e proseguirà con le fasi finali nei prossimi giorni.

Conclusa ieri la prima giornata di qualificazione del Grand Prix de France di Para-Trap a Châteauroux. Italia in corsa per le finali in tutte le classi funzionali. Si è chiusa ieri a Châteauroux, in Francia, la prima giornata del Grand Prix de France di Para-Trap, ospitato sulle pedane del Centre National De Tir Sportif. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Nella categoria PT1, dedicata agli atleti in carrozzina, il neo campione italiano Davide Fedrigucci delle Fiamme Oro ha chiuso la giornata al terzo posto con 5775. 🔗 Leggi su Sportface.it

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