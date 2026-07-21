I biglietti per il Grand Prix di Brescia, in programma il 30 agosto 2026 allo stadio Sanpaolino Gabre Gabric, sono disponibili per l'acquisto. L'evento rappresenta la terza edizione della manifestazione di atletica leggera e si svolgerà nella città lombarda.

Gli appassionati di atletica leggera non si perderanno la terza edizione del Brescia Athletic Grand Prix, importante appuntamento che si terrà domenica 30 agosto 2026 allo stadio Sanpaolino Gabre Gabric. La manifestazione inizierà alle 13.30 con 14 gare di livello internazionale con la partecipazioni dei migliori protagonisti del circuito mondiale di atletica che la sceglieranno come, tappa di avvicinamento alla finale di Diamond League. Il Grand Prix Brescia fa parte del circuito World Continental Tour Silver, è organizzato da comune e regione con Fidal Brescia, Fidal Lombardia e Pallacanestro Brescia. Per non perdere questo evento unico che renderà Brescia per qualche ora la capitale dell'atletica internazionale è possibile acquistare i biglietti a questa pagina tramite la piattaforma Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Grand Prix di Brescia del 30 agosto, come acquistare i biglietti

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