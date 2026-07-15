GPS docenti 2026 28 | ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Taranto Matera

Gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le graduatorie GPS 202628 per le supplenze dei docenti, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Le prime graduatorie sono state pubblicate in alcune province, tra cui Taranto e Matera. Queste graduatorie includono i punteggi e le posizioni dei docenti in attesa di supplenze per il prossimo biennio scolastico. Le pubblicazioni continueranno a essere aggiornate in altre province.

Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: ecco le prime graduatorie AGGIORNATO con Taranto, Matera. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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GPS 2026/28: il sistema delle graduatorie e le procedure di reclutamento

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