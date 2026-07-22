Governo Meloni prende le distanze da Vannacci e riunisce gli alleati | Ok a misure Ue per energia Schlein | Con Fakir lo Stato ha fallito | news in diretta

Il governo ha preso le distanze da un video realizzato con intelligenza artificiale che coinvolge un ufficiale militare. La premier ha espresso supporto alle forze dell'ordine in seguito agli scontri tra agenti e manifestanti durante una manifestazione a Bologna. Nel frattempo, ha riunito gli alleati per discutere di misure europee sul settore energetico, mentre la leader dell'opposizione ha criticato il fallimento dello Stato nel caso di un incidente legato a un artista.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni. Dopo gli scontri tra agenti e manifestanti al corteo per Fakir a Bologna, la premier si schiera con le forze dell'ordine e prende le distanze dal video IA di Vannacci. Schlein: "Lo Stato ha fallito". Via libera dal vertice di maggioranza alla flessibilità Ue per l'energia. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Vannacci rompe col centrodestra: perché Futuro Nazionale non vuole fare da stampella

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Scontri a Bologna, Meloni: inaccettabile violenza contro Forze dell’ordine reddit

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