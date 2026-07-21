Governo Meloni Centrodestra | Basta delinquenti risarciti dalle vittime Piantedosi su morte Fakir | Nessuno al di sopra della legge | news in diretta
Il governo Meloni affronta il tema della sicurezza, con il centrodestra che chiede di evitare che i delinquenti vengano risarciti dalle vittime. Il ministro degli Interni ha dichiarato che nessuno è al di sopra della legge, commentando la morte di un uomo, Fakir. Sul fronte della giustizia, si discute della grazia al gioielliere, con il ministro della Giustizia che ha affermato che si tratta di una prerogativa del presidente della Repubblica. La condanna definitiva di un uomo coinvolto in precedenti episodi di criminalità ha attirato attenzione.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo la condanna definitiva di Roggero e le nuove divisioni del centrodestra sulla legittima difesa: Nordio sulla grazia al gioielliere: "Prerogativa di Mattarella". Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo le spaccatura sulla legge elettorale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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#Elezioni anticipate, strategie di palazzo… Io lo dico subito: se il centrodestra si presenta alle elezioni con #Vannacci, il mio voto è tutt’altro che garantito. E mi spiacerebbe perché il governo #Meloni lo rivoterei domattina, ma anche basta con parolieri da quatt x.com
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