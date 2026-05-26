Governo Meloni premier dopo lo spoglio | Il crollo è rimandato a domani Schlein | Competitivi per le politiche | news in diretta

Il premier ha annunciato che il risultato definitivo non sarà disponibile prima di domani, dopo aver concluso lo spoglio delle schede. La frase è stata pronunciata in un intervento pubblico, senza dettagliare le percentuali di voto o i dati ufficiali. Nel frattempo, la leader dell'opposizione ha commentato che le forze politiche si presentano alle elezioni con una buona competitività, senza ulteriori precisazioni sui risultati.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni, tra la proroga dello sconto sui carburanti e i risultati delle comunali che vedono il centrodestra esultare e le opposizioni rilanciare il campo largo; nel frattempo, sale la tensione internazionale per dieci attivisti della Flotilla, tra cui due italiani, arrestati e picchiati in Libia. Tutti gli aggiornamenti in diretta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oggi a Palazzo Chigi Giorgia Meloni incontra il Primo Ministro della Repubblica dAlbania, Edi Rama.

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