Goretzka-Juve nuovi contatti | ci sono le cifre dell’ingaggio

La Juventus ha avviato nuovi contatti per il centrocampista tedesco, attualmente svincolato, e ha discusso delle cifre relative all’ingaggio. La società bianconera mostra interesse anche per altri giocatori, oltre a quelli già noti. Le trattative sono in corso e si concentrano sulle condizioni economiche e contrattuali. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulle cifre o sulle tempistiche. La situazione rimane in evoluzione con l’obiettivo di definire gli accordi.

La società bianconera è molto interessata al centrocampista tedesco che è attualmente svincolato. Non solo Kessie. La Juve monitora con grande attenzione un altro nome eccellente a parametro zero per rinforzare la mediana a disposizione di Spalletti: si tratta di Leon Christoph Goretzka, classe ’96 tedesco che ha recentemente detto addio al Bayern Monaco dopo otto stagioni. Carnevali – Calciomercato.it Il calciatore originario di Bochum piace per caratteristiche tecniche ed esperienza internazionale e, dunque, l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali un tentativo lo effettuerà sicuramente per portarlo alla Juventus. Occhio,... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Goretzka e Kessie: la Juventus prepara il colpo a centrocampo|Nevopa

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#Juventus, nuovi contatti con gli agenti di #Goretzka/. [Daniele Longo] x.com

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