La Juventus sta valutando l'acquisto di Kessié a parametro zero per rafforzare il centrocampo. Sono in corso analisi sui costi dell’ingaggio e sulla concorrenza di Goretzka. La società sta considerando tutti gli aspetti relativi alla possibile trattativa senza aver ancora preso una decisione definitiva.

di Luca Fiore La Juventus valuta con grandissima attenzione il profilo di Kessié a parametro zero per rinforzare il centrocampo in questa sessione di mercato. La Juventus continua a monitorare il mercato dei centrocampisti in modo costante. Tra le opzioni vagliate con interesse figura Franck Kessiè. Il giocatore ha da poco rescisso i legami precedenti ed è totalmente libero di accordarsi con una nuova società sportiva. Secondo le ultimissime indiscrezioni riportate da Sky Sport, la dirigenza sta compiendo diverse analisi per comprendere la reale sostenibilità economica dell’operazione. Il centrocampista nutre un forte desiderio di tornare in Europa e gradirebbe moltissimo un rientro in Italia, torneo in cui ha saputo esprimersi al massimo delle proprie potenzialità fornendo ottime prestazioni sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Valutazioni in corso per Kessié in casa Juve, dai costi dell’ingaggio alla concorrenza di Goretzka: la strategia del club bianconero

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