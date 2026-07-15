La Juventus ha presentato la prima offerta concreta per il centravanti canadese, con cifre ancora non divulgate. Il giocatore, che ha recentemente disputato un Mondiale con una tripletta contro il Qatar, ha avuto una stagione deludente con la squadra. Si avvicina il suo addio e si ipotizza un trasferimento per l’anno prossimo.

Si avvicina a grandi passi l’addio del centravanti della nazionale canadese: ecco dove può finire l’anno prossimo. Viene da una stagione davvero deludente con la maglia della Juventus e anche il Mondiale non è stato positivissimo nonostante la tripletta realizzata contro il Qatar. Jonathan David è uno dei casi più spinosi in casa bianconera e la società di corso Galileo Ferraris è al lavoro per risolverlo al più presto. David (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il 26enne originario di New York vanta diversi estimatori in giro per l’Europa e – secondo quanto riferito oggi da ‘Tuttosport’ – l’offerta più concreta al momento sarebbe quella del Paris FC, la seconda squadra di Parigi che ha concluso l’ultimo campionato di Ligue 1 all’undicesimo posto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, prima offerta concreta per David: ci sono le cifre

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Juve - Pisa 4-0 / SPALLETTI SU DAVID: 'ECCO IL PROBLEMA

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