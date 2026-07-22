google aggiorna gemini ma manca il modello che tutti aspettano

Google ha annunciato l’arrivo di tre nuovi modelli di intelligenza artificiale della famiglia Gemini, ma non ha presentato il modello Gemini 3, il più atteso. L’azienda ha confermato il lancio delle versioni aggiornate, senza specificare quando sarà disponibile Gemini 3. La mancanza di questo modello ha suscitato aspettative non soddisfatte tra gli utenti. La presentazione si è concentrata sui nuovi modelli, lasciando ancora in sospeso il rilascio del modello più richiesto.

Google amplia la famiglia di Gemini con tre nuovi modelli di intelligenza artificiale, ma lascia scoperto proprio il segmento più atteso dagli utenti. Mountain View ha infatti annunciato il lancio di Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite e Gemini 3.5 Flash Cyber, senza però presentare il nuovo modello Gemini 3.5 Pro, il diretto concorrente delle soluzioni più avanzate di OpenAI e Anthropic. L'assenza, ovviamente, non è passata inosservata dal momento che l'attuale Gemini 3.1 Pro risale infatti a febbraio, un'eternità in un settore in cui i principali protagonisti aggiornano i propri modelli nel giro di pochi mesi. Scopriamo di più. © Kenneth Cheung (kennethcheungphoto@gmail. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Google delays new Gemini model

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