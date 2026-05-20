Google presenta Gemini Omni il nuovo modello di IA che può renderci tutti degli esperti di effetti speciali

Google ha annunciato Gemini Omni, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per creare e modificare video partendo da vari tipi di input. Il sistema permette di generare effetti speciali e adattare contenuti visivi con facilità. La presentazione è stata ufficializzata attraverso comunicati e demo che mostrano le potenzialità di questa tecnologia. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a data di lancio o dettagli tecnici approfonditi.

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