Google presenta Gemini Omni il nuovo modello di IA che può renderci tutti degli esperti di effetti speciali
Google ha annunciato Gemini Omni, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per creare e modificare video partendo da vari tipi di input. Il sistema permette di generare effetti speciali e adattare contenuti visivi con facilità. La presentazione è stata ufficializzata attraverso comunicati e demo che mostrano le potenzialità di questa tecnologia. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a data di lancio o dettagli tecnici approfonditi.
Google ha presentato Gemini Omni, il nuovo modello di intelligenza artificiale capace di creare e modificare video a partire da qualsiasi tipo di input. È sufficiente inserire nel prompt un breve testo, un'immagine, un filmato o una traccia audio perché l'IA generi un contenuto costruito attorno alle richieste dell'utente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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