Google presenta Gemini Omni il nuovo modello di IA che può renderci tutti degli esperti di effetti speciali

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha annunciato Gemini Omni, un nuovo modello di intelligenza artificiale progettato per creare e modificare video partendo da vari tipi di input. Il sistema permette di generare effetti speciali e adattare contenuti visivi con facilità. La presentazione è stata ufficializzata attraverso comunicati e demo che mostrano le potenzialità di questa tecnologia. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a data di lancio o dettagli tecnici approfonditi.

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Google ha presentato Gemini Omni, il nuovo modello di intelligenza artificiale capace di creare e modificare video a partire da qualsiasi tipo di input. È sufficiente inserire nel prompt un breve testo, un'immagine, un filmato o una traccia audio perché l'IA generi un contenuto costruito attorno alle richieste dell'utente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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